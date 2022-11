Completato il sito della mostra virtuale sulle opere di Pino Ardissone

Completato il sito della mostra virtuale delle creazioni pittoriche e artistiche di Pino Ardissone, in occasione dei 90 anni della sua nascita. "Il sito - spiega il figlio Flavio - è stato realizzato con una forma grafica accattivante dall'amico Renzo Orsini e vi invito a visitarlo cliccando sull'indirizzo www.pinoardissone.it. Per annunciare la notizia ho scelto alcune immagini di mio padre: la prima lo ritrae nell'intento di consegnare a Francesco Leale attorniato da una serie di amici che vi invito a riconoscere, la bandiera che lui stesso realizzò in onore della Pro Vercelli alla cui era particolarmente affezionato oltre ad essere uno sfegatato tifoso del grande Torino. Negli anni 50 mio papà fu anche componente della sezione della ginnastica artistica dell'Unione sportiva Vercellese”.

Come sottolinea Flavio Ardissone molte sono state le adesioni da parte di tantissimi collezionisti possessori dei dipinti del padre, morto nel 2008: "Non è detto che si riesca a breve ad allestire una mostra non più virtuale ma con la presenza concreta delle sue realizzazioni".