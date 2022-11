Sere d'autunno: i segreti della memoria con la psicologa Paola Serra

Proseguono gli incontri del ciclo "Sere d'autunno" organizzato dall'associazione Amici della Via Francigena Vercelli. Oggi, giovedì 3 novembre, sarà la volta dell'appuntamento "Chi non ha testa ha gambe... i segreti della memoria" a cura della psicologa Paola Serra. L'appuntamento è in programma alle 21 in seminario.

L'ultima data della rassegna è prevista per il 10 novembre: il tema sarà "In cammino con un pallone: il mondo raccontato dentro e fuori dal calcio", il relatore sarà Stefano Salandin, giornalista di Tuttosport.