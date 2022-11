Il mito di Oscar Wilde oggi, fuori dall’immaginario cucitogli addosso

Vercelli: la stagione 2022/2023 di Officina Anacoleti comincia ufficialmente al teatro di corso De Gregori 28, con il primo spettacolo “Into the wilde", in scena sabato 5 novembre alle ore 21. Di e con Marco Bianchini e regia Gianmarco Busetto.



Into the Wilde è uno spettacolo costruito su una drammaturgia originale che gioca su diversi piani narrativi, sull’alternanza tra registri alti e bassi e sull’utilizzo di diversi linguaggi, intrecciando il racconto storico con suggestioni provenienti dalla cultura pop, per approdare a una riflessione sulla passione sottomessa alla ragione e su ciò che accade quando la tensione verso l’assoluto viene soffocata. Lo spettacolo vuole svincolare il mito di Oscar Wilde dall’immaginario che gli è stato cucito addosso e calarlo nel contesto odierno. Sono stati abbandonati quasi del tutto i riferimenti all’epoca vittoriana e all’estetica decadente e affiancati a suggestioni provenienti dall’arte e dalla cultura contemporanea utilizzando, ad esempio, dipinti di Francis Bacon e David Hockney assieme a immagini di Whistler, pittore coevo a Wilde.



Marco Bianchini è un attore e autore vicentino. Ha seguito un itinerario formativo che parte dal teatro di narrazione e si completa con la tradizione francese di teatro fisico. Dal 2005 collabora con il Teatro della Caduta. Ha vinto, diretto da Francesco Giorda, il primo premio della giuria e del pubblico al “Concorso Internazionale di Regia Fantasio Piccoli”. Premio del pubblico al concorso per monologhisti “C’è posto per te”. Ha curato la regia di “Madama Bovary” (finalista Premio Scenario 2011).