Mostra con le poesie di Maria Rosa Pantè e gli scatti di Silvana Mazza

Borgosesia: sarà inaugurata sabato 5 novembre alle 15, nella sala conferenze della biblioteca civica Resegotti, la mostra “Accorgersi – immagini e parole sulla natura più minuta essenziale alla vita” con le poesie di Maria Rosa Pantè abbinate alle fotografie di Silvana Mazza. È la stessa Maria Rosa Pantè, apprezzatissima poetessa e scrittrice, a spiegare di cosa si tratta: "L’idea di unire fotografie e versi in una mostra è nata casualmente – dice – ho visto le fotografie di Silvana e ho sentito subito che erano la raffigurazione di alcune poesie che avevo scritto. Il percorso, partito in modo personale, dopo che ci siamo incontrate è diventato comune, con l’obiettivo di portare le persone ad accorgersi cioè vedere ciò a cui di solito non si bada. L’invito, dunque, è a “posare lo sguardo” da cui poi può scaturire una riflessione più profonda: posare lo sguardo è la fotografia, la riflessione è la poesia".

Il progetto è stato molto apprezzato dall’assessore alla Cultura Gianna Poletti che ha deciso, insieme alle responsabili della biblioteca, di accogliere la mostra negli spazi della Civica Resegotti: "E’ una mostra molto bella ed importante – spiega l’Assessore Poletti – esteticamente affascinante, fa bene all’anima perché ci induce ad una riflessione non scontata, quella sulla ricchezza del mondo naturale che ci circonda e che spesso non valutiamo nella sua essenza. La mostra è rivolta a tutti, ed in particolare alle scuole: per i ragazzi abbiamo riservato visite guidate su appuntamento, alle quali saranno presenti anche le autrici, che condurranno i ragazzi in un bellissimo percorso di consapevolezza".

La mostra sarà aperta al pubblico sabato 5 novembre dalle 15 alle 18; sabato 12 novembre dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18. Sarà presente la fotografa Silvana Mazza. Per le scuole, da lunedì 7 a venerdì 11 novembre dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18 su appuntamento: visite guidate con le autrici.

Insieme alla consigliera con delega alla biblioteca Liliana Pasqualin, invito i borgosesiani a visitare numerosi la mostra – conclude Poletti – perché fa bene agli occhi e allo spirito: è l’occasione per guardarci intorno con occhi diversi ed anche per prepararci alla settimana della lettura, che coinvolgerà scuole di ogni ordine e grado nella settimana tra il 14 ed il 19 novembre".