La pianista Ying Li in concerto

Vercelli, Sala Parlamentino Ovest Sesia: domenica 30 ottobre prosegue la rassegna Green Ties con la pianista Ying Li. Il quinto concerto, a pagamento, è in programma alle 16. In programma Sonata in do maggiore, Hob: XVI: 50 di F. J. Haydn; Sonata per pianoforte, BB 88, SZ 80 di B. Bartók; Fantasia in do maggiore per pianoforte, op. 17 di R. Schumann.

"La rassegna propone domenica 30 ottobre alle ore 16 il quinto dei 7 concerti in cartellone - sottolinea Cristina Canziani, direttore artistico del Viotti Festival, nel cui cartellone rientra la rassegna Green Ties - Un'edizione ricca come non mai, questa del 2022, che porta a Vercelli interpreti di altissimo livello, capaci di rappresentare il meglio del ricco panorama concertistico under 25. In questa occasione, Green Ties proporrà il concerto della straordinaria pianista Ying Li, vincitrice della prima edizione del Premio Internazionale Antonio Mormone e nel 2021 delle Young Concert Artist Auditions a New York".

Prenotazioni e informazione al Viotti Club, via Galileo Ferraris 14, dal mercoledì al sabato dalle 14 alle 18.50 o al 3291260732

oppure all'indirizzo email: [email protected].