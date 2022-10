“Omaggio a Angelo Gilardino”: concerto del chitarrista Andrea Albini

Vercelli: Andrea Albini, chitarra in “Omaggio a Angelo Gilardino”. Per la Stagione della Società del Quartetto, venerdì 28 ottobre, al Ridotto del Teatro Civico di Vercelli alle 21, è in programma il concerto del chitarrista novarese, classe 1997, dedicato al grande Maestro Angelo Gilardino, morto nel gennaio 2022.

Pur contemplando opere del compositore cubano Leo Brouwer, Albini incastona nel suo concerto due perle musicali del compositore vercellese tratte dalla sua opera forse più conosciuta e fondamentale come gli Studi di Virtuosità e Trascendenza, un passaggio imprescindibile per ogni chitarrista classico contemporaneo. Gilardino ha iniziato a comporre i suoi 60 Studi a partire dal 1981. Il titolo dell’opera indica l'intenzione di uno scavo profondo, una ricerca e una sperimentazione intorno alle capacità espressive dello strumento a sei corde, ed è una straordinaria prova della sua grande sapienza armonica e polifonica e della sua capacità di riversarla sulla chitarra. Albini eseguirà due Studi fra i più celebri: il N. 4 “Elegia di Marzo” e il N. 11 “Omaggio a Heitor Villa-Lobos”.