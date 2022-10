Leggende, curiosità inediti: le risposte nella mostra “A onor del vero”

In cosa consiste e dove potrebbe trovarsi il tesoro sepolto sotto uno dei piloni del ponte sulla Sesia, a inizio ‘900 ai tempi della sua costruzione? Esiste davvero il "lago" sotto l'abbazia di Sant’Andrea? E il dente del Gigante della Chiesa di San Cristoforo a Vercelli? Chi erano Rosa e Amalia Panvini? E le sorelle Caciagli? La sconfitta nella battaglia di Lissa è da imputare solo all’ammiraglio Carlo Pellion di Persano? Quale torpedo di tra, quella di Fiat e Mercedes, ha vinto una delle primissime sfide automobilistiche della storia, organizzata in città nel 1913?

Curiosità, interrogativi a cui la mostra fotografica-documentale “A onor del vero” cercherà di rispondere, facendo luce su storie, luoghi, personaggi e fatti, vercellesi o comunque legati alla città. Alcuni tramandati in maniera errata o deformata, altri dimenticati. Alcuni sconosciuti ai più oppure inediti.

L’esposizione è stata realizzata ancora una volta da La Rete, la Consulta per la promozione del territorio, con la collaborazione dell’associazione speleo-archeologica Teses e dell’Archivio di Stato che la ospiterà nella sua sede di via Manzoni.

L'inaugurazione è in programma sabato 29 ottobre dalle 15 alle 19 con visita guidata a cura dei volontari della Rete e dell’associazione Teses. In seguito si potrà accedere all’allestimento dal 31 ottobre all’11 novembre dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 16 (per entrare è necessario suonare il campanello dell’Archivio di Stato). Chiusa invece il 30 ottobre, il 1°, il 5 e il 6 novembre. L’ingresso è gratuito, sarà però possibile devolvere un’offerta libera per sostenere le attività de La Rete.