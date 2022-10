Talk con esperti su arte e design tra usi, storia e nuove esperienze

Vercelli: proseguono gli appuntamenti di approfondimento che fanno da cornice ad Extra – geometrie in bilico tra arte e design, che per l’edizione 2022 gioca su un format ancora nuovo a livello di location espositiva, ma con le stesse finalità prettamente culturali ed artistiche, così come di valorizzazione del territorio.

L’iniziativa è organizzata da Ascom, dal Comune di Vercelli e dall’associazione culturale Amarte. L’esposizione prevede l’allestimento dello spazio dell’ex monastero di Santa Chiara, in una contaminazione tra design, arte e cultura a trecentosessanta gradi, al confine tra passato e futuro, tra sacro e profano.

Sabato 22 ottobre è in programma alle 17 il talk con ospiti di settore ed accompagnamento musicale a cura della Scuola Vallotti: