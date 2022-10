Al Teatro Civico il “Don Giovanni” di Mozart

Vercelli, Teatro Civico: il 21 ottobre alle 20.30 ritorna la l'opera il “Don Giovanni” di Mozart, a cura dell’impresa lirica Francesco Tamagno che inaugura il nuovo “Circuito Lirico Piemontese”, progetto che riporta l’Opera Lirica in provincia.

L’Opera ritorna finalmente in provincia; una bella notizia per il Piemonte e per chi ama il teatro musicale. Il progetto nasce dall’idea di un giovane torinese, Giuseppe Raimondo, direttore artistico della Lirica Tamagno. Il Circuito Lirico Piemontese mira a rendere stabile e sostenibile l’Opera, bilanciando tradizione ed innovazione, con un cartellone che propone repertorio classico e contemporaneo.

Lo spettacolo debutta al teatro municipale di Casale Monferrato il 15 ottobre alle 20,30, e replica il 21 ottobre al Teatro Civico di Vercelli alle 20.30 e il 23 ottobre al teatro Milanollo di Savigliano, alle 15.30.

Il mito di Don Giovanni, frutto di svariate interpretazioni, da Tirso de Molina a Moliere passando per Goldoni, Mozart, i romantici, sino ad arrivare al ‘900, è diventato l’archetipo del seduttore per eccellenza. Questo personaggio, che fa a pezzi la morale della sua epoca, riesce ancora oggi a suscitare un fascino universale. E’ l’emblema del libertino senza scrupoli che “vuole amarle tutte” , con una collezione di donne da capogiro, come ci racconta il suo servo Leporello.

Ma non è solo uno sciupafemmine; (o almeno, non solo quello): Don Giovanni è talmente coerente con sé stesso che non solo è spietato con gli altri, ma arriva ad essere spietato anche con sé stesso, rifiutando di pentirsi quando la morte in persona glielo chiede.

Sul palco il baritono Gabriele Nani nei panni di Don Giovanni, Andrea Porta sarà Leporello, Ilaria Lucille de Santis interpreterà Donna Anna, Murat Can Guvem Don Ottavio, Angelique Savass Donna Elvira, Merita Dileo Zerlina, Gabriele Barinotto Masetto, Davide Procaccini il Commendatore.