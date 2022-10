Reading dedicato ai paesaggi lirici di Luciano Balzaretti

Vercelli, Museo Leone: a Luciano Balzaretti e ai suoi paesaggi lirici e introspettivi è dedicato il reading in programma giovedì 20 ottobre alle 17,30 nella Sala delle Cinquecentine. Insegnante e pedagogista, Luciano Balzaretti ha trascorso una vita intera a contatto con la parola: prima come strumento educativo, da egregio professore di Lettere nella scuola secondaria di primo grado, poi come strumento di autoanalisi, quasi uno specchio delle proprie emozioni e dei propri sentimenti.

“Battiti… ancora” è una raccolta di pensieri tratti dall’ultima produzione di Luciano, quella più recente e matura, da cui traspaiono tutte le esperienze di una vita: la famiglia, gli amici, le semplici gioie familiari e anche le sofferenze, la gioventù e la vecchiaia, mediati attraverso l’esperienza della memoria e della natura. Si tratta solo di una piccola parte di una vasta produzione lirica, pubblicata in modo indipendente, ma con il supporto e l’incoraggiamento della professoressa Giusi Baldissone, che terrà a battesimo la lettura di giovedì con una sua preziosa introduzione. I testi, scelti dall’autore seguendo il fil rouge del paesaggio (da quello della Bassa a quello interiore, come recita il sottotitolo), saranno letti da Cinzia Ordine e Giulio Dogliotti che, per l’associazione culturale “Il Porto”, hanno collaborato con il Museo Leone alla costruzione dell’iniziativa. L’ingresso è libero fino ad esaurimento posti.