La Bottega Teatrale rientra dalla tournée e riparte per il Messico

Colombia, Spagna e Bosnia Erzegovina, La Bottega Teatrale rientra dalle tournée con un sacco di soddisfazioni.

"Un successo che continua per la nostra compagnia con applausi a scena aperta il 12 ottobre in occasione della replica di "Figure in Varietà" in Bosnia Erzegovina. La direzione di questo storico festival, ancora oggi, si complimenta con noi per la qualità del nostro spettacolo e per come siamo riusciti a coinvolgere il pubblico parlando loro in inglese. E noi ci complimentiamo con loro per la perfetta organizzazione e l'ospitalità, ma soprattutto per l'alta qualità degli spettacoli portati al loro festival dall'Italia, Bulgaria, Giappone, Spagna, Croazia, Bosnia Erzegovina, Slovacchia, Serbia, Turchia e Slovenia. Non si spegne ancora l'eco che già ci stiamo preparando per partire per la terza volta per il Messico dal 21 ottobre al 31 novembre con il nostro spettacolo più internazionale "La Fame di Arlecchino" - dicono Giuseppe Cardascio e Salvatore Varvaro - questo è uno spettacolo con attori e burattini a guanto in cartapesta costruiti da noi. Sono burattini della Commedia dell'arte (Pantalone, Balanzone, Brighella, Pulcinella e due guardie) manovrati nella baracca tradizionale. Uno spettacolo coinvolgente ed interattivo che appassiona il mondo dal 2003 con la sua trama molto semplice ma efficace: un Arlecchino sempre affamato ne combina di tutti i colori pur di soddisfare la sua "pansa sempre voda" che cerca di conquistare il cuore della sua amata Colombina".