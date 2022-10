Il gatto nell'antica Grecia tra laboratori e conferenze

Casale Monferrato, iniziativa benefica: il Mummy Project, centro ricerche e sviluppo progetti culturali attivo dal 2008 su territorio nazionale ed estero, attento alla realtà locale, presenta un evento per raccogliere fondi a sostegno dell’Associazione NonSoloGatti, attiva in città, di cui è presidente Patrizia Portalupi, che si prende cura dei mici abbandonati.

L’iniziativa benefica è stato ideato da Sabina Malgora dopo il successo del 16 novembre 2019 al Castello di Casale M.to, con l’evento Gatti Divini con 300 persone partecipanti. Una nuova occasione per aiutare NonSoloGatti, era prevista per il 2021 ma è stata annullata per Covid. Tutto il ricavato sarà devoluto all'associazione.

L'iniziativa è in programma domenica 16 ottobre dalle 15 alle 21, nel Salone Tartara di Casale Monferrato: dalle 15 vi sarà il laboratorio didattico-creativo con Sabina Malgora con il team del Mummy Project, con Marta, Pier e Rita Rondano, Valentino Virano, Silvia Fotia. Il laboratorio è adatto per bimbe e bimbi dai 5 ai 12 anni, con una breve parte teorica e una manuale per realizzare creazioni "gattesche" da portare a casa.

Alle 18 inizieranno le due conferenze: Elisa Caprioglio, veterinaria, parlerà del gatto e della sua evoluzione, dall'addomesticamento ad animale da compagnia, delle sue caratteristiche fisiche e psicologiche. Sabina Malgora, archeologa, dopo aver affrontato nel 2019 il tema del gatto nell'antico Egitto, parlerà della sua vita nell'antica Grecia, quale animale da compagnia e quale prezioso collaboratore sulla terra e sul mare per la caccia ai roditori, attraverso evidenze archeologiche, dai vasi alle monete.

Elisa Caprioglio è medico veterinario con esperienza quasi ventennale nell'ambito dei piccoli animali. Ha conseguito nel 2019 il diploma in medicina omeopatica da grande appassionata di medicine naturali e di recente conseguito il titolo di medico veterinario esperto in interventi assistiti con animali. Attualmente esercita come libera professionista nella struttura di cui è direttore sanitario. Spesso presta la sua opera come volontaria.

Sabina Malgora è archeologa, egittologa, Medaglia di Rappresentanza del Presidente della Repubblica 2014, Membro Icom, Presidente del Mummy Project Reserch (www.mummyproject). Dopo il mondo egizio, è la Grecia la sua seconda passione. In questo settore oltre ai corsi universitari, si è specializzata al King's College e al British Museum di Londra in "scultura greca". Consulente della Collezione Egizia dell’Università di Pavia e creatrice della nuova sezione, del Museo Archeologico di Bergamo, Curatrice della Collezione Egizia Castello del Buonconsiglio di Trento; Curatrice della nuova esposizione museale del Museo Civico di Scienze Naturali di Brescia, “Una Moderna Camera delle Meraviglie. Mummie Egizie tra Storia, Scienze e Tecnologia”. Combina l’attività accademica e scientifica a quella manageriale. Negli ultimi 15 anni ha coordinato decine di collaboratori. Ha pubblicato numerosi volumi, ideato e realizzato mostre, eventi ed esposizioni permanenti e collabora con trasmissioni televisive, attirando sempre un pubblico molto ampio.

La giornata si conclude con un aperitivo curato dalla pasticceria Chilò, da Krumiri Rossi dai vini di Cinque Quinti, Ermenegildo Leporati e Cascina Montalbano, dai simpatici cocktails di Magnoberta.

L’invito a partecipare è rivolto a tutti. Per informazioni e prenotazioni: [email protected]