Il restauro della tavola cinquecentesca della Madonna in trono

Biella: oggi, venerdì 14 ottobre alle 16, è in programma la presentazione del restauro del dipinto su tavola conservato nella chiesa di San Giacomo al Piazzo. Come spiegano dalla Soprintendenza archeologica belle arti e paesaggio, l'opera cinquecentesca raffigurante la Madonna in trono col Bambino e i santi Girolamo e Nicola di Bari, attribuita al Maestro dell'Incoronazione di Biella e allo Pseudo Giovenone, è stata sottoposta a un importante intervento di recupero finanziato con fondi ministeriali.