Domenica 16 ottobre il concerto del chitarrista Giovanni Masi

Vercelli, sala del Parlamentino Ovest Sesia: domenica 16 ottobre alle 11, nell'ambito della rassegna Green Ties, è in previsto il concerto di Giovanni Masi, chitarra.

"Sarà il ventenne chitarrista Giovanni Masi, impegnato in un programma che, oltre ai “classici” Paganini e Giuliani, dedica molto spazio alla musica contemporanea, con brani di Gilardino, Castelnuovo-Tedesco e Porqueddu, l'ultimo dei quali dedicato proprio a Masi e proposto a Vercelli in prima assoluta - spiega Cristina Canziani, direttore artistico del Viotti Festival -. Masi ha concluso con il massimo dei voti, la lode e la menzione il biennio specialistico presso il conservatorio Cimarosa nella classe di Matarazzo. Attualmente frequenta nello stesso conservatorio il Postgraduate in chitarra con alcuni dei più grandi maestri del panorama internazionale. Nonostante la giovane età, ha ottenuto oltre 25 riconoscimenti nazionali e internazionali, e questo l’ha portato a tenere il suo primo recital a soli 14 anni. Oggi, la sua proficua attività concertistica gli permette di esibirsi, come solista e non, in numerosi concerti all’interno di importanti rassegne e stagioni in Italia e all’estero".



Concerto a pagamento: per informazioni e prenotazioni scrivere a [email protected] oppure chiamare il 329 126 0732.