Il 13 ottobre il documentario "Bella Ciao" di Giulia Giapponesi

Vercelli: prosegue la rassegna cinematografica dal titolo "Per la nostra libertà. 100 anni dopo", organizzata dalla sezione vercellese dell'Anpi "Anna Marengo". L'iniziativa è realizzata in collaborazione con Cristina Francese di "Movie Planet", in occasione del centenario della Marcia su Roma. Le proiezioni si tengono al cinema "Nuovo Italia" alle 21.

Giovedì 13 ottobre sarà invece proiettato il documentario "Bella Ciao" di Giulia Giapponesi. "Il sottotitolo scelto "Per la libertà" ricorda a tutti che, senza la lotta di Liberazione, oggi a nessuno sarebbe consentito di esprimersi e di agire secondo le proprie idee - spiegano gli organizzatori - La regista ha raccolto le testimonianze di molti partigiani ed artisti che hanno cantato la canzone simbolo della Resistenza in tutte le parti del Mondo dove vengono calpestati i diritti e la giustizia. Presenterà la serata il regista vercellese Matteo Bellizzi".