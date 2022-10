La materia che immagina: conferenza di Pier Giorgio Fossale

Vercelli: l’associazione Amici dei Musei organizza una conferenza sul tema “La materia che immagina... Bellezza, pittura, sistema visivo”, a cura del dottor Pier Giorgio Fossale, già assessore alla Cultura e ora presidente di Atl Vercelli-Valsesia.

L’appuntamento è per venerdì 28 ottobre, alle 17,30, al Piccolo Studio “Cesare Massa”, all’interno del chiostro del Sant’Andrea, in via Galileo Ferraris 2, a Vercelli.

Verrà proposto un percorso nei paesaggi neuroscientifici per delineare i meccanismi dell’elaborazione e della visione, tra emozione e conoscenza.

Per informazioni: www.amicideimuseivercelli.it, [email protected]