Concerto conclusivo in cattedrale, omaggio a monsignor Perosi

Il concerto conclusivo della terza edizione del Vercelli Organ Festival vuole essere un omaggio al compositore, direttore di coro e sacerdote, monsignor Lorenzo Perosi, del quale si celebra quest'anno il centocinquantesimo anniversario della nascita, avvenuta a Tortona il 21 dicembre 1872.

L'appuntamento, fissato per venerdì 14 ottobre, alle ore 21, nella Cattedrale Metropolitana di Sant'Eusebio in Vercelli, permetterà al pubblico di ascoltare l'organo costruito da Vincenzo Mascioni nel 1910, revisionato dalla medesima casa organara nel 2013, posto in presbiterio.



Protagonisti della serata saranno: l'Accademia Corale "Stefano Tempia" di Torino, diretta da Luigi Cociglio e l'organista Luca Benedicti.



L'appuntamento verrà aperto dalla parte organistica il cui programma prevede, innanzitutto, l'esecuzione di brani di due compositori contemporanei di Perosi: Marco Enrico Bossi e Oreste Ravanello.

Luca Benedicti inizierà "alla grande" con la solenne Entrée pontificale op.104, n.1 del 1895 di Bossi per dirigersi, immediatamente dopo sul Preludio (in forma di studio) op.50, n.1 e sulla Preghiera op.50, n.2, entrambi scritti da Ravanello nel 1900.

La parte organistica si rivolgerà, quindi, su un compositore che ha occupato le scene della prima metà del Novecento, Pietro Alessandro YON che dal natìo paesello di Settimo Vittone, in Canavese, si trasferì a New York per diventare l'organista della Cattedrale di Saint Patrick e del quale ci apprestiamo a celebrare l'ottantesimo anniversario della sua dipartita, avvenuta nel 1943.

Luca Benedicti suonerà dai Dodici divertimenti, Humoresque “L’organo primitivo” e Rimembranza (Melody for oboe), composti entrambi nel 1915. Quindi, concluderà il proprio intervento solistico ancora nel nome di Yon con il Finale, una toccata sviluppata sulla melodìa dell'inno gregoriano "Creator alme siderum" che fa parte della raccolta dedicata all'Avvento, opera della piena maturità, essendo stata scritta nel 1943.

Si passerà, quindi, alla seconda parte della serata quella dedicata alla coralità.

Tutti i brani, per coro e organo, saranno di Lorenzo Perosi. Si inizierà con tre composizioni per coro femminile e organo: Exaudi Domine del 1900, Ave Maria del 1900 e Laudate Dominum del 1898.

Quindi, si potrà ascoltare la Missa pontificalis I del 1897, per coro misto: Kyrie - Gloria - Sanctus - Benedictus - Agnus Dei. Il finale è affidato al Magnificat del 1898 che suggellerà non soltanto la serata ma anche la terza edizione del Vercelli Organ Festival grazie alla triade formata dall'Accademia Corale "Stefano Tempia", al Maestro Luigi Cocilio e all'organista Luca Benedicti.

All'appuntamento sono state invitate tutte le Associazioni che hanno condiviso questa terza edizione: Lions Club di Vercelli, Rotary Club di Vercelli, Rotary Club Sant'Andrea di Vercelli, Associazione Ex Allievi del Liceo Lagrangia, Confraternita di San Bernardino.

Il pubblico potrà accedere dalla porta laterale della Cattedrale (lato piazza D'Angennes) dalle 20,30 con libera offerta.

Si ricorda che il Vercelli Organ Festival è stato realizzato grazie al sostegno della Città di Vercelli e della Fondazione Cassa di Risparmio di Vercelli.