Note S-coperte: conferenza di monsignor Denis Silano

Vercelli: domenica 9 ottobre l’Archivio di Stato aprirà nuovamente il chiostro di Santa Maria delle Grazie di via Manzoni 11 per due iniziative. In occasione della Domenica di Carta 2022, verrà sviluppato ulteriormente il tema "Coperte-Scoperte", già inaugurato durante le Giornate Europee del Patrimonio il 25 settembre, con una conferenza di monsignor Denis Silano, musicologo e maestro di cappella della Cattedrale di S. Eusebio, che ci farà addentrare nella storia dei documenti a carattere musicale. L’intervento di monsignor Silano avrà il titolo "Note S-coperte. Inediti e sorprese tra le carte musicali dell’Archivio Capitolare di Vercelli: un ponte tra la città eusebiana, Roma e la Polonia a cavallo tra Cinque e Seicento".

Non solo. Sarà inoltre nuovamente visitabile la mostra "Coperte-Scoperte: Copertine alla ribalta", per chi se la fosse persa e per chi desidera rivederla. La mostra sarà aperta dalle 15 alle 19, la conferenza inizierà alle 17. Le iniziative sono a ingresso libero e gratuito.