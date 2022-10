"Improvvisando", collettiva a Studio D'arte 256

Vercelli: "Improvvisando" è il titolo della mostra collettiva che sarà inaugurata domenica 9 ottobre alle 16,30 presso lo Studio

D'arte 256 di corso Libertà. Presenterà una selezione di opere di Patrizia Balocco, Giovanni Bossi, Imma Fazzone e Mauro Lovisetti, artisti ben noti agli appassionati per l'originalità delle loro proposte artistiche e la capacità di innovare con sempre nuovi spunti di ricerca creativa. Artisti originali, animati da tematiche e sensibilità diverse, che si presentano insieme, improvvisando appunto, con opere che accostano tecniche classiche a interventi materici, cromatismi insoliti, velature, trasparenze e altro ancora per sorprendere e stupire l'osservatore, prenderlo per mano e accompagnarlo in un

suggestivo itinerario d'arte.

Gli artisti e le opere

Patrizia Balocco, dopo gli studi di tecnica commerciale e quelli di grafica, lavora prima in agenzie pubblicitarie, poi nell’editoria,

alternando la professione di grafico puro a quello di art director. Si è dedicata, contemporaneamente, alla grafica computerizzata, al disegno e alla fotografia. Da qualche anno realizza Art books, libri interamente manufatti e realizzati in poche copie, a tiratura limitata e interamente assemblati a mano. Progetta inoltre giochi da tavolo e carte da gioco.

Giovanni Bossi è artista poliedrico che ritrova nella ricerca e nella sperimentazione la realizzazione del suo sogno visionario di reinventare e reinterpretare la realtà. Le sue astrazioni sconfinano nel sogno e nel surreale, liberando l'energia dell'impressione. L'artista innova la forma, la sostanza e il colore che diventa caldo, autonomo e creativo. La visione e il sogno rielaborano il dato concreto del ricordo, specchio di una grande capacità introspettiva e potente volontà di comunicare le proprie emozioni.



Imma Fazzone: i suoi acquerelli, le tempere, gli oli sono certamente il frutto di una preparazione accademica, che si fonda sia sugli studi artistici che su quelli di architettura, ma hanno origine in una schietta e intensa emotività e, nel loro insieme, si propongono come testimonianze di una attentissima, trepidante osservazione del mondo. Il tratto dominante nella sensibilità dell’autrice è una sorta d’inquietudine di fronte ai fenomeni, una reazione variegata e ricca di echi, accenti, connessioni mnemoniche.

Mauro Lovisetti, dotato di notevoli capacità tecniche che gli permettono di padroneggiare la rappresentazione, ci accompagna in un viaggio fantastico nel mondo magico dei più piccoli, sorpresi mentre giocano sereni da soli, in gruppo o con i loro animaletti preferiti, sorridenti e felici, oppure seriosi, immersi nei loro pensieri. Composizioni sofisticate, eleganti, di grande impatto visivo e grande suggestione emozionale, enigmatiche e misteriose come l’universo dei bambini.

La mostra collettiva "Improvvisando" allestita allo studio d'Arte 256 sarà aperta nei giorni 14, 15, 16 e 21 ottobre con orario dalle 16,30 alle 18,30 con ingresso libero.