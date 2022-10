Green Ties: concerto di Riccardo Zamuner e Emanuele Delucchi

Vercelli, sala Parlamentino Ovest Sesia: domenica 9 ottobre alle 16 il secondo concerto della rassegna Green Ties, appuntamento centrale della programmazione del Viotti Festival.

"Un'edizione ricca come non mai, questa del 2022, che porta a Vercelli interpreti di altissimo livello, capaci di rappresentare il meglio del ricco panorama concertistico under 25 - spiega Cristina Canziani, direttore artistico del Viotti Festival - In questa occasione, ad esibirsi sarà il duo composto dal violinista Riccardo Zamuner e dal pianista Emanuele Delucchi, impegnati in un programma molto impegnativo e originale, imperniato su Brahms, Gubitosi e Grieg"

Per prenotazioni e biglietti: www.viottifestival.it - [email protected]; 329 126 0732.