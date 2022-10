Arte e design: torna la mostra Extra tra cultura, musica e gastronomia

Vercelli: arte e design, una costante. Sacro e profano, la commistione di quest’anno, suggerita dalla sede espositiva. La mostra “Extra” e le iniziative parallele, torneranno da venerdì 7 a domenica 23 ottobre. Dove? All’ex monastero di Santa Chiara. Lì è previsto infatti l’allestimento con le opere di Paolo Treni. “Un giovane artista che applicando alla scenografia il metodo della maschera neutra di Jacques Lecoq, esplora il ruolo della luce nella nostra percezione dei colori e dello spazio - spiega Serena Mormino, curatrice di Extra -. Entrare Extra 2022 sarà come trovarsi in un vortice di energie ed emozioni”.

Arte dunque, ma anche design e complementi che ricreeranno l’arredo di un monastero. “Una scelta rispettosa della sacralità, da leggere con eleganza” precisa Mormino.

La mostra sarà accompagnata da appuntamenti culturali, dalla musica alla gastronomia, passando per approfondimenti culturali e riflessioni. L’ingresso sarà libero, previsto per le giornate di venerdì e sanato dalle 16 alle 22, la domenica dalle 16 alle 20.

Extra, iniziativa voluta da Ascom, è organizzata dalla stessa associazione di categoria, dal Comune e dall’associazione Amarte insieme a Federmobili. Partner sono Fai, Riso Margherita, Marazzato e Mondadori Vercelli.

“Extra dall’esordio ad oggi c’è sempre stata, trovando nel periodo di pandemia, soluzioni espositive quali le vetrine dei negozi sfitti di via Ferraris, le teche avveniristiche lungo viale Garibaldi” sottolinea Paola Bussi, funzionaria Ascom.

Il 7 è prevista l’inaugurazione alle 18 con la musica dei Sentimental Mood; il 14 alle 19 degustazione per esplorare il riso vercellese attraverso sapori e ricette: il 15 ottobre alle 18 concerto di Colours Jazz Orchestra Vallotti; il 22 ottobre dalle 17 interventi di Roberta Mutti, architetto e giornalista sulla storia del fuorisalone e sugli effetti duraturi delle iniziative temporanee, di Antonio Vannugli, docente Upo, sul ruolo dell’arte come testimonianza di usi e costumi nell’arredo interno. L’architetto Daniele De Luca, direttore dell’Ufficio beni culturali della diocesi parlerà del reimpiego dei luoghi sacri non più adibiti al culto ma alla cultura e all’aggregazione, mentre l’architetto Davide Zizzadoro tratterà il cambiamento di usi nell’architettura e nell’interior design.