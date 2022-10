Anteprima della mostra che Gianni Iviglia porterà a Parigi

A Vercelli un'anteprima della personale che il pittore ipersurrealista Gianni Iviglia a novembre porterà a Parigi al Palais de Congrès. La mostra è al momento in corso alla Galleria d'Arte Nelson Cornici, in via Walter Manzone 55. Le opere che realizza Iviglia, detto Il caravaggino, sono oli su tela. L'esposizione sarà visibile fino a sabato 15 ottobre.