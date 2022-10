Università della terza età: al via il 39° anno di incontri

Vercelli, Università della terza età: al via il 39° anno. Tema centrale sarà "Conoscere per comprendere, per condividere, per costruire". Gli incontri del giovedì si svolgeranno, come consueto, nell'aula magna del seminario, a partire dalle 15,30.

Il primo appuntamento è in programma il 6 ottobre: Laura Rondoni Minghetti parlerà “Sant'Alberto di Vercelli e la Chiesa di San Giacomo in San Cristoforo”; il 13 ottobre, invece, monsignor Marco Arnolfo, arcivescovo di Vercelli interverrà su “Dall'ecologia all'economia all'educazione: i giovani con Papa Francesco”; il 20 ottobre sarà la volta di Flavio Quaranta su “Il mondo del lavoro nell'arte: dal Medioevo ai nostri giorni” e il 27 ottobre Lorenzo Proverbio e Giovanni Tarello parleranno di “Gino Bartali e Fausto Coppi: grandi campioni del ciclismo”.