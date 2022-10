"Sfide di incontro e ospitalità" apre Festa Popoli 2022

Vercelli, Festa Popoli: giovedì 6 ottobre alle 18, in seminario, prenderà il via la 14a edizione dell'iniziativa con l'appuntamento "Sfide di incontro e ospitalità" che vedrà l'intervento di protagonisti dell’accoglienza illustreranno esperienze e prospettive. Tra questi, operatori e responsabili dell’accoglienza dei richiedenti asilo, delle persone ucraine, di migranti in diversi territori e terre, di studenti universitari venuti da lontano.

"La realtà viva dell’accoglienza si intreccerà alle riflessioni e agli studi di alcuni giovani filosofi, coordinati dai professori Iolanda Poma e Luca Ghisleri, docenti di filosofia presso il Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università del Piemonte Orientale - spiega Alfonsina Zanatta, responsabile della Pastorale universitaria - A loro si deve anche la curatela de "Le sfide dell’ospitalità", un testo edito da Aracne e frutto di un seminario di studi organizzato dalla Pastorale universitaria nell’ambito del Progetto Volti a Mamre. La serata sarà così l’occasione per la presentazione di queste pagine “alla prova” della realtà effettiva. Al termine dei dialoghi e degli scambi tutti sono invitati a fermarsi per un momento conviviale a base di generosità: alcune panetterie di Vercelli, grazie a un accordo con Ascom e l’Associazione Panificatori, offriranno le eccedenze alimentari del giorno perché siano poi servite dai giovani volontari di Festa popoli".

Venerdì 7 ottobre, il ritrovo è alle ore 18 presso lo spazio Gioin: "Voli Volti Voci" è una sorta di reading con testi sull’amicizia selezionati dalla professoressa Stefania Sini e dal dottorando Carlo Alessandro Caccia, del Dipartimento di Studi umanistici dell'Upo. Intorno a queste letture Davide Motto e Kinan Nahhass hanno elaborato una regia ricca di spunti espressivi e linguistici, forti della ricchezza delle varietà linguistiche dei giovani in scena. Il reading è il risultato di Volti in Progress, il laboratorio letterario e teatrale avviato già dal marzo scorso dalla Pastorale universitaria.

La conclusione del reading coinciderà con l'Aperipopolo. Gli appuntamenti di Festa Popoli sono a ingresso libero. È possibile effettuare la prenotazione, comunque non obbligatoria, soprattutto per gruppi- scrivendo a [email protected]