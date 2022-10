Vercelli: "Il mondo e l’ascesi: Alessandro Magno a confronto con i bramani" è il titolo della conferenza che Raffaella Tabacco, docente di lingua e letteratura latina all’Università del Piemonte Orientale, terrà nella sala del Museo del Tesoro del Duomo, piazza D’Angennes, lunedì 10 ottobre alle 17,30.

L'iniziativa è organizzata dalla delegazione di Vercelli dell'Associazione italiana Cultura Classica, presieduta dalla professoressa Maria Pia Saviolo Magrassi. Previste letture di Roberto Sbaratto.

La conferenza si terrà sia in presenza che in modalità webinar. Per partecipare è necessario iscriversi entro il 3 ottobre inviando una mail a: [email protected]