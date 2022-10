Al Salone Dugentesco unica tappa italiana di Curtis on tour

Vercelli: prosegue nell'ambito del Viotti Festival, la rassegna di concerti Green Ties. Mercoledì 5 ottobre alle 21 al Salone Dugentesco sarà in scena "Curtis on tour". "Si tratta dell'unica data italiana di Curtis on Tour - spiegano dalla Camerata Ducale - Il concerto è presentato dal Viotti Festival in collaborazione con Nina von Maltzahn Global Touring Initiative del Curtis Institute of Music di Philadelphia e avrà quali protagonisti Elena Perroni, soprano; Andrea Obiso, violino; Haesue Lee, viola; Timotheos Gavrilidis-Petrin, violoncello; Pallavi Mahidhara, pianoforte.





IL PROGRAMMA

F. Schubert Trio per archi n. 1 in si bemolle maggiore, D 471

R. Danielpour Canti della Natura

J. Brahms Quartetto per pianoforte n.1, Op. 25

Per seguire il concerto, a pagamento, rivolgersi a [email protected] o al numero 329 126 0732 oppure al Viotti Club, via Galilelo Ferraris 14, Vercelli, dal mercoledì al sabato dalle 14 alle 18,50.