Green Ties: concerti al Parlamentino di Ovest Sesia

A Vercelli torna "Green Ties", la rassegna concertistica che propone i migliori giovani interpreti vincitori di Concorsi internazionali o allievi delle Accademie più prestigiose. Appuntamento centrale della programmazione del Viotti Festival, il ciclo di concerti torna dal 2 ottobre fino al 13 novembre, con ben 7 appuntamenti ospitati ogni domenica alle 11 o alle 16 in una sede d'eccezione, ovvero la sala del Parlamentino Ovest Sesia, disponibile grazie alla disponibilità dell'Associazione d’Irrigazione Ovest Sesia.

Primo appuntamento domenica 2 ottobre alle 11 con Julian Kainrath, violino, Luigi Carroccia al pianoforte. Il programma prevede Danze popolari rumene di Bartok; Sonata n.3 in sol minore per violino e pianoforte, L 148 di Debussy, Sonata in la maggiore per violino e pianoforte di Franck. Concerto a pagamento: per informazioni consultare il sito www.viottifestival.it, per le prenotazioni scrivere a: [email protected] oppure contattare 329 126 0732.