Concerto: musica del '600 con Alice Duport-Percier e Franck Marcon

Vercelli Organ Festival 2022 conclude il mese di settembre con un appuntamento concertistico che si terrà venerdì 30, alle 21, nella chiesa di San Cristoforo, definita la cappella Sistina di Vercelli. Protagonisti della serata saranno il soprano Alice Duport-Percier e l'organista Franck Marcon.

Il programma, interamente dedicato alla musica del Seicento, permetterà al pubblico di ascoltare la voce dell'organo costruito da Liborio Grisanti nel 1736, restaurato dalla bottega organara Dell'Orto&Lanzini di Dormelletto, in provincia di Novara. Gli autori della serata saranno: Frescobaldi, Strozzi, Luigi Rossi, Monteverdi, Michelangelo Rossi, Kapsberger e Sances. In particolare, in occasione della festa della Madonna del Rosario che, come noto, apre la devozione mariana del mese di ottobre, il soprano Alice Duport-Percier canterà arie dedicate alla Beata Vergine Maria quali Salve Regina, Il pianto della Madonna, Nigra sum, Stabat Mater e Maria.

All'appuntamento parteciperà l'Associazione ex allievi del Liceo Lagrangia di Vercelli, che è presieduto dalla Professoressa Canna Gallo.

L'ingresso al pubblico sarà consentito dalle 20,30 con libera offerta.