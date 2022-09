Persone e comunità in cammino: al via il Festival delle Abbazie

Vercelli incontra il Basso Monferrato: persone e comunità in cammino: al via la seconda edizione del Festival delle Abbazie in programma da giovedì 6 ottobre a domenica 9. Proprio il 9 ottobre l'arcivescovo di Vercelli, monsignor Marco Arnolfo, interverrà sul tema “Comunità di vita: comunità sostenibile e cura della casa comune".

Il Festival nasce come occasione di incontro e di scoperta del territorio tra il Basso Monferrato, Collina Po e il Vercellesse - e dell’Abbazia di Santa Fede in particolare - grazie alla proposta di iniziative culturali e alla partecipazione attiva delle realtà locali.

Pensato come percorso pluriennale, il Festival giunge quest’anno alla sua seconda edizione dedicata all’incontro con Santa Maria di Lucedio. Oltre alla visita guidata al Principato di Lucedio (in programma venerdì 7), è prevista anche la passeggiata alla scoperta del borgo di Leri Cavour con la partecipazione dell’associazione Leri Cavour (sabato 8).

Lo stesso giorno sarà anche occasione per un bel trekking dal parco naturale “Bosco delle sorti della partecipanza”, con partenza dalla chiesetta di Montarolo; da qui si proseguirà in direzione di Fontanetto Po per raggiungere l’argine del fiume Po (Parco fluviale) e successivamente Crescentino.

Domenica 9 altri appuntamenti in natura e bancarelle a Santa Fede per tutta la giornata, in attesa dell’arrivo di monsignor Marco Arnolfo, incaricato Cep per la Pastorale Sociale e del Lavoro e Salvaguardia del Creato che, dopo la celebrazione della messa, terrà la conferenza “Comunità di vita: comunità sostenibile e cura della casa comune”.



L’intero programma sul sito web https://www.comunitasiloe.org/festival-delle-abbazie/