Dalla vita in montagna a la Belle Époque con Arturo Brachetti

Vercelli, Raccolti: domenica 25 settembre, ultima giornata di incontri per il festival delle Nuove Narrazioni. Si inizia al mattino con alcuni appuntamenti dedicati al territorio, come la Tavola Rotonda sul vivere in montagna oggi, in programma alle 11, con Caterina Soffici, Enrico Camanni, Irene Borgna, Tommaso D’Errico e Anna Girardi.

Si entrerà poi nel vivo della manifestazione con altri appuntamenti molto attesi: a cominciare da quello con la pubblicitaria Annamaria Testa che incentrerà il suo intervento sulle vie della comunicazione, a partire dalle 16. A seguire, dalle 17, il geniale trasformista Arturo Brachetti che si esibirà in una frizzante conversazione incentrata su La Belle Époque.

Alle 18 verrà approfondito il tema del territorio nell’incontro tra Renato Cuocolo, Roberta Bosetti e Carlot-ta sulla Via dei campi e la terra delle risaie, in collaborazione con Teatro di Dioniso. Luoghi di sperimentazione di stili di vita più in armonia con la natura, in un momento in cui la crisi climatica mette tutto in discussione.

Raccolti saluterà il pubblico con una serata enogastronomica che sedurrà gli ospiti con sapori e gusti inaspettati. L’appuntamento, realizzato in collaborazione con Slow Food Vercelli, farà incontrare il pubblico, nella cucina dell’Hosteria del Capel Rosso Efrem Cognasso, con lo chef peruviano Billy Huaman, per una cena a quattro mani che incrocerà culture ed esperienze di luoghi lontani.

Tutti gli incontri – a ingresso gratuito - avverranno in una dimensione intima e raccolta, con un forte richiamo alla terra e alle radici. In caso di maltempo gli incontri vengono trasferiti al Salone Dugentesco.