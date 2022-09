Banda Viotti, convivio a Palazzo Ovis e maratone musicali

Viotti Day & Night: oltre ai concerti Face to Face e all'esposizione divulgativa al Dugentesco domenica 25 settembre l'iniziativa, come consuetudine, approderà a Fontanetto Po, paese natale di Giovan Battista Viotti. E lo fa con un programma che prevede alle 11 il ritrovo e l’inaugurazione in piazza San Rocco, dove sarà impegnata la Banda Viotti, per proseguire alle 12 con una “pausa pranzo” in Palazzo Ovis, per riprendere quindi alle 13, sempre in Palazzo Ovis, con le maratone musicali denominate Viotti’s corner.

"E' un’edizione varia e ricca di suggestioni, che prosegue nella scia del successo degli anni precedenti, ma aggiunge anche nuovi motivi d’interesse, che si traducono in tante buone ragioni per non mancare" sottolinea Cristina Canziani, direttore artistico della Camerata Ducale, a cui si deve l'organizzazione del Viotti Day & Night.