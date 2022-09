Sabato 24 settembre 100 miniconcerti Face to Face

Vercelli, Viotti Day&Night: sabato 24 settembre dalle 10 alle 13 nella sede dell' Informagiovani, in via Laviny 67 è in programma C# See Sharp, la palestra delle emozioni, con Gloria Campaner.

Campaner con questo laboratorio portare i musicisti, chi ha scelto l'arte come professione e in generale tutte le persone di ogni età a mettere a fuoco se stessi, affrontando le proprie paure e imparando a gestire, ad esempio, lo stress psicofisico che nasce in prossimità di una performance pubblica. Per partecipare necessaria "la disponibilità a perderti, il coraggio di ascoltarti"

Posti limitati.

Dalle 13 alle 18 sono previsti miniconcerti "Face ti Face" per un solo spettatore. Più di 100 miniconcerti (durata indicativa 10 minuti) per un solo spettatore in 4 luoghi storici della città. Sono assolutamente gratuiti ma su prenotazione, daranno la possibilità di ascoltare musicisti d’eccezione scoprendo o riscoprendo diversi scorci di Vercelli, ognuno a suo modo veramente unico.

Le sedi dei miniconcerti saranno la Cappella Pettenati (Polo Espositivo ARCA) si esibiranno la soprano Lyudmyla Porvatova e il chitarrista Marco Calzaducca. Al Viotti Club, invece, si potrà ammirare il duo violino e pianoforte composto da Pierfrancesco Galli ed Elena Scrivo, mentre contemporaneamente, a Palazzo Tizzoni, sarà protagonista il Trio di fiati della Camerata Ducale (Alessandro Longhi al flauto, Nelson Nuñez all’oboe, Luca Vacchetti al fagotto). La suggestiva Sala Orfeo del Museo Leone ospiterà il Virtuoso Quartet, che conta su Antonietta La Donna e Mariella Sanvito al violino, Marco Varisco alla viola e Daniele Bogni al violoncello.

A causa delle avverse previsioni meteo sono stati annullati i concerti sulla Torre dell’Angelo. Inoltre, il Virtuoso Quartet, che avrebbe dovuto esibirsi nel Chiostro dell’Abbazia di Sant’Andrea, si esibirà nella elegante e accogliente sala del Viotti Club.



Dalle 10 alle 20 al Salone Dugentesco, sarà visibile l'installazione divulgativa "Ti presento Viotti", composta da una serie di pannelli racconta, in tono divulgativo e accessibile anche al semplice curioso, l’avventurosa ed emozionante vita del più grande compositore e violinista piemontese di ogni tempo: Giovan Battista Viotti.