Vercelli: "Copertine alla ribalta" in mostra

In occasione delle “Giornate Europee del Patrimonio 2022”, dedicate al tema “Patrimonio culturale sostenibile: un’eredità per il futuro”, una selezione di documenti, tratti dai fondi custoditi nell’Archivio di Stato di Vercelli e nella sezione di Archivio di Stato di Varallo, offre a occhi curiosi un nuovo sguardo su documenti che sono stati impiegati come copertine per racchiuderne altri, ma che rivestono di per sé un ruolo e sono portatori di un proprio significato. Questi atti “riciclati” diventano per un giorno protagonisti.

L’appuntamento è per domenica 25 settembre, dalle 15 alle 19 nel chiostro del Convento di Santa Maria delle Grazie, sede dall’Archivio di Stato di Vercelli, in via Manzoni 11. L’ingresso alla mostra documentaria "Coperte-Scoperte: Copertine alla ribalta" è libero e gratuito.

L'esposizione è organizzata in collaborazione con l’Archivio Storico della città di Vercelli, che svilupperà il medesimo tema con una iniziativa dal titolo “Ri-cycli: antiche pergamene riciclate”, che si svolgerà domenica 25 settembre al palazzo della Biblioteca Civica in via Cagna 8, dalle ore 10 alle 13 e dalle 15 alle 19, sempre ad ingresso libero e gratuito.