Scatti dello storico concerto di Roger Waters a Berlino in mostra

Vercelli, Museo Leone: "The Wall Live Fotografie di Bruno Marzi" in mostra dal 14 settembre al 2 ottobre.

"Da mercoledì 14 il museo ospita nella sala d’Ercole di Casa Alciati, la mostra fotografica “The Wall Live” dedicata allo storico concerto di Roger Waters a Berlino, immortalato dagli scatti di Bruno Marzi - spiega Luca Brusotto, conservatore del Leone -. La mostra è a cura di Luigi Pedrazzi di Arteutopia e sarà inaugurata mercoledì 14 settembre alle 18 con ingresso libero. Saranno presenti l’autore e il curatore. Nell’ inverno del 1979 viene pubblicato “The Wall”, undicesimo album dei Pink Floyd".

Nei due anni successivi vennero realizzati il breve e colossale live tour ed il film diretto da Alan Parker. L’album, il concerto, ed il film sono considerati uno dei progetti più celebrati e visionari della storia del rock. Il 6 Novembre 1989 cade il Muro di Berlino, per 40 anni simbolo della guerra fredda. Il 21 luglio del 1990, proprio a Berlino, per celebrare la caduta del Muro, tra la Potsdamer Platz e la Porta di Brandeburgo, Roger Waters rimette in scena The Wall Live, uno dei concerti rock più spettacolari della storia. Insieme a lui, tra gli altri, The Band, Scorpions, Bryan Adams, Van Morrison, Joni Mitchell, Ute Lemper, Sinead O'Connor, Marianne Faithfull, Cyndi Lauper.

La mostra ad ingresso libero sarà visitabile negli orari di apertura del Museo Leone: da martedì a venerdì dalle 15 alle 17.30; sabato e domenica dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18.