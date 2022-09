"Oltre un lustro di impegno per l'arte": la mostra in san Pietro Martire

“Oltre un lustro di impegno per l'arte” è la mostra pittorica organizzata dall'associazione Futur'Arte, in programma al chiostro dell'ex monastero di San Pietro Martire dal 9 all'11 settembre in via Dante Alighieri 93. L'esposizione sarà visitabile sabato dalle 16 alle 19,30 e domenica dalle 10,30 alle 12,30 e dalle 16 alle 19,30.

Esporranno le proprie opere alcuni tra i soci dell'associazione: Franco Ferragatta, Paolo Zavattaro, Giovanni Vigna, Valentina Dimitri, Roberto Albertaro, Elisa Cattin, Gianni Iviglia, Rosella Canè, Simone Forte, Pio Mario Arini e Marco Marcodini.

L'allestimento consentirà ai visitatori di scegliere due percorsi, dai quali iniziare la propria visita, in base alle emozioni che proveranno all'ingresso.

Futur'arte nasce il 15 ottobre del 2016: "Raccoglie svariati artisti vercellesi liberi di esprimere la propria creatività - spiegano dalla stessa associazione - Uno degli scopi principali è quello di promuovere con ogni mezzo possibile la diffusione dell’amore verso l’arte nelle sue varie manifestazioni, aiutando e incoraggiando soprattutto i più giovani che faticano a trovare lo spazio per esprimersi".

Tra le iniziative che l'associazione ha ideato, merita una citazione la mostra a rotazione allestita nell'area esterna del Dehor del Bar Bistrot, inoltre per il terzo anno, Futur'arte ha esibito le opere dei propri artisti nel cortile della palestra Mazzini in occasione della Sagra della panissa.

“Portiamo l'arte al di fuori dei propri confini - aggiungono dall'associazione - Speriamo che l'iniziativa possa attirare molti giovani: li invitiamo a esprimere il proprio ego artistico. Prendete i pennelli e iniziate a dipingere, qualcosa di bello arriverà, perché il bello è dentro di voi e deve trovare il modo di essere tirato fuori".