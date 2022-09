Ezio e Alessandro Balliano espongono a Castrocaro Terme

Da Vercelli a Castrocaro: Ezio Balliano, conosciuto pittore vercellese e il figlio Alessandro, giovane e talentuoso artista avviato a seguire le orme paterne, sono stati selezionati a partecipare alla 2a edizione della Mostra Collettiva di pittura che si terrà, con la direzione artistica di Silvia Arfelli, dal 10 settembre al 2 ottobre al Salone d'Onore del Palazzo Pretorio di Castrocaro Terme -Terra del Sole, nel momento clou di massima affluenza di pubblico e di turisti legati al termalismo e in concomitanza del Festival delle Voci Nuove, manifestazione di risonanza internazionale.

EZIO BALLIANO

Nato a Vercelli nel 1956, ha debuttato nel 1978 con la sua prima personale. Ha al suo attivo numerose mostre, ha vinto premi e conseguito riconoscimenti in Italia e all'estero, sue opere sono patrimonio di musei e importanti collezioni pubbliche e private. Gestisce a Vercelli lo Studio d’Arte 256. La sua produzione è caratterizzata da opere di impronta futurista, dai colori delicati e poetici, immerse in una foschia irreale di un universo pittorico fatto di esattezza stilistica e di illusione, di razionalità e di intuizione, di sogno e realtà. L'artista vercellese è attualmente presente alla 59a edizione della Biennale Internazionale d’Arte di Venezia nella sezione Identity Collective, un gruppo eterogeneo di artisti costituitosi appositamente per questa occasione per approfondire, usando il linguaggio dell'arte, l'affascinante e particolarmente attuale tema “Unknown that does not terrify” (un'incognita che non spaventa), nella mostra presso il Padiglione Nazionale Grenada, "Giardino Bianco Art Space”.

ALESSANDRO BALLIANO

Nato a Vercelli nel 1994, fin da bambino si appassiona al disegno e alla pittura sulle orme del padre Ezio affermato pittore che è prodigo di insegnamenti e consigli. Dopo il liceo artistico e la laurea presso l'Accademia di Belle Arti "Acme" di Novara discutendo una tesi incentrata sul binomio Arte-Moda si dedica alla grafica pubblicitaria e al design industriale, creando capi di abbigliamento e accessori dipinti a mano. Dal 2009 partecipa a numerose mostre collettive di pittura e fotografia e nel 2018 debutta con una mostra personale ospitata nelle sale di Villa Baragiola, all’interno del museo tattile di Varese. Il giovane Balliano presenta opere fotografiche frutto della sua più recente ispirazione artistica, opere che evocavano, attraverso la composizione accurata e la profondità espressiva, un universo fantastico che risveglia ricordi ed emozioni.



La Mostra sarà inaugurata oggi, sabato 10 settembre alle 17,30 nel salone Palazzo Pretorio, via Vittorio Veneto a Terra del Sole (Forlì-Cesena) e proseguirà fino al 2 ottobre.