Al crepuscolo un'esperienza multisensoriale tra racconto e sonorità

Vercelli: un'esperienza multisensoriale tra racconto e sonorità. Al crepuscolo un viaggio attraverso il paesaggio del territorio, le risaie, e i suoi cambiamenti. "Le vie dei campi" è una produzione Cuocolo/Bosetti Iraa Theatre e Associazione di Irrigazione Ovest Sesia, con progetto sonoro di Carlot-ta, realizzato in collaborazione con Consorzio di Bonifica della Baraggia Biellese e Vercellese, Atl Vercelli Valsesia e Fondazione Cr Vercelli, per il festival #ogniluogoèunteatro. Dieci le repliche in programma: il 10, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22 settembre dalle 19.

"Gli spettacoli avranno inizio alle 19, in via Duomo, dalla sede dell'Associazione irrigua Ovest Sesia - spiega Renato Cuocolo - Prevedono un tratto in autobus e una camminata di 20 minuti. Il ritorno avverrà per le 21. Lo spettacolo ha inizio su un autobus, mezzo di trasporto e insieme di dislocamento, che condurrà il pubblico in un viaggio nel paesaggio del territorio. Si attraverserà non solo lo spazio, ma anche i suoi cambiamenti. Giunti a destinazione, attraverso una breve camminata nella penombra, saranno la narrazione di un percorso interiore e l’ascolto dei suoni e della musica del mondo esterno a guidare i partecipanti un un’esplorazione multisensoriale che diventa esperienza intima e profonda di spaesamento e riconquista".



Biglietteria online: www.ciaotickets.com/biglietti/le-vie-dei-campi; biglietteria offline: Informagiovani, via Laviny 67 a Vercelli