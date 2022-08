Trio di Fiati della Camerata Ducale in concerto allo Spazio Lux

Torino: mercoledì 7 settembre, alle 18, allo Spazio Lux, FiorfoodCoop, sarà di scena il Trio di Fiati della Camerata Ducale composto da Alessandro Longhi al flauto, Nelson Nuñez all’oboe e Luca Vacchetti al fagotto, professionisti dalla brillante carriera che negli ultimi anni hanno affiancato all’attività in orchestra il piacere e l’emozione di esibirai come trio. Il concerto propone agli spettatori una “carta” ampia e affascinante, che parte da Bach e Vivaldi per giungere fino ai contemporanei Ennio Morricone e Elvis Presley. L'iniziativa nasce dalla collaborazione fra Nova Coop e Camerata Ducale e Viotti Festival di Vercelli.

Per informazioni e prenotazioni si può scegliere di recarsi presso Fiorfood in Galleria San Federico 26 a Torino negli orari di apertura, oppure rivolgersi alla biglietteria del Viotti Festival di Vercelli scrivendo a [email protected] o chiamando il numero 329 1260732.