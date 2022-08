"In fuga per vincere": domenica 28 agosto la 6a Camminata partigiana. L’Anpi Varallo Alta Valsesia, in collaborazione con l’Istituto per la storia della Resistenza e della società contemporanea nel Biellese, nel Vercellese e in Valsesia, organizza una camminata partigiana sulle orme della Resistenza nella valle.

Nell’autunno del 1943, in alcune aree del Nord Italia, come la Valsesia e l’Ossola, la prima grande prova operativa dei neonati comitati resistenziali e dei Cln (comitati di liberazione nazionale) locali fu la gestione, il vettovagliamento ed il trasferimento in Svizzera di migliaia di ex prigionieri alleati, fuggiti dai campi di prigionia dopo lo sfascio dell’esercito regio, successivo all’8 settembre.

In Valsesia gli alpinisti Bartolomeo Chiodo, Giacomo Chiara (Jocu) insieme a tante altre guide, attraverso i passi di Baranca, Turlo e Bottigia, accompagnarono i militari alleati in valle Anzasca e poi in Svizzera. La solidarietà che la gente valsesiana mostrò verso i fuggiaschi fu immensa. L’organizzazione e la gestione dell’afflusso degli ex prigionieri alleati permise di attivare e consolidare i contatti tra i neonati gruppi antifascisti e di compiere le prime esperienze operative su un piano pratico, e non più solo teorico, in un primo atto di solidarietà collettiva che, di fatto inaugurò il periodo resistenziale in valle.

Si partirà da Carcoforo alle 8.45 per raggiungere il Rifugio Massero: il sentiero si svolgerà su sentieri di difficoltà escursionistica, il dislivello positivo è di 700 metri circa, per una durata di cammino totale di 4 ore circa più la pausa pranzo. E’ necessario munirsi di abbigliamento e, soprattutto calzature, da trekking con una buona suola, una giacca impermeabile in caso di pioggia improvvisa e una scorta di acqua.

"Il pranzo sarà al sacco, ma non mancheranno toma e vino portati dall’Anpi - sottolineano gli organizzatori - Non dimenticate la tazza per un brindisi partigiano, cosi eviteremo di creare spazzatura".

In caso di forte pioggia l'iniziativa sarà annullata. Per informazioni contattare il 339 4902694 oppure il 346 4092883 o il 338 3046817.