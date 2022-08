Vercelli Book: dal 27 agosto ancora visibili i disegni del videogame

Vercelli: il Museo del Tesoro del Duomo e Biblioteca Capitolare di Vercelli chiuderanno per ferie dal 13 al 26 agosto compresi. Alla riapertura del 27 agosto sarà ancora possibile visitare The Vercelli Book Saga. La mostra, dedicata ai disegni originali realizzati per il videogioco Hwæt! The Vercelli Book Saga scaricabile gratuitamente dagli store Apple e Android. In più, i visitatori potranno mettere in moto il prassinoscopio realizzato per l’occasione da Guido Tassini, grafico e artista vercellese.

Giovedì 1° settembre doppio appuntamento alle 18 e alle 21,15 con l’ottava edizione di "Dal sapere al sapore. Manoscritti e birre: un’accoppiata bestiale". Per partecipare all'iniziativa (a pagamento) è obbligatoria la prenotazione entro il 29 agosto (salvo esaurimento posti) scrivendo a [email protected]

L'appuntamento è realizzato con il sostegno di Arcidiocesi di Vercelli e di Fondazione Cr Vercelli.