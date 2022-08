Il ventriloquo Andrea Fratellini a Vercelli con lo show “Trop Secret”

Vercelli: Andrea Fratellini, il 15 agosto alle 21, porterà sul palco di piazza Antico Ospedale “Trop Secret”, il suo one-man show adatto alle famiglie, ricco di momenti di esilarante comicità, attraverso effetti magici, gags comiche e ventriloquia con pupazzi.

Il ventriloquo mago e cantante, conosciuto al grande pubblico come vincitore di Italia’s got Talent 2020, insieme al simpaticissimo pupazzo Zio Tore. A prendere vita non saranno solo i pupazzi: Fratellini coinvolgerà e darà voce anche ad oggetti e persone del pubblico. Un mix originale di magia e ventriloquia, accompagnati da ironia e comicità, ma anche da musica e canzoni dal vivo.

L’appuntamento è ad ingresso gratuito senza necessità di prenotazione.