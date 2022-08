Fotografie satellitari raccontano "I colori della terra": la mostra

Varallo: alla biblioteca civica la mostra "I colori della terra" di Sergio e Lorenzo Lombardi. L'inaugurazione è in programma martedì 9 agosto alle 11, sotto al portico del Cortile d’Onore della Biblioteca. "Le opere esposte sono fotografie satellitari che sembrano immagini di opere di arte astratta, a conferma del fatto che: “Non c’è artista più grande di madre natura”. La mostra rappresenta un viaggio fotografico nell’incredibile varietà del paesaggio terrestre" spiega Piera Mazzone, direttore della biblioteca Farinone-Centa.

La mostra rimarrà aperta fino a domenica 21 agosto negli orari di apertura al pubblico della biblioteca: lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle 14,30 alle 18,30; il martedì dalle 9 alle 12 e dalle 14,30 alle 18,30; il sabato dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 19; la domenica dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 19.

"Il senso di questa nuova mostra - sottolinea Mazzone - è proprio da ricercare nella prospettiva di un mondo diverso, “di nuovo a colori”, che sappia ritrovare quell’armonia perduta da tempo: il cambiamento climatico e le sue conseguenze sono un’evidenza non più trascurabile, con continue ripercussioni sempre più evidenti sulla vita di tutti i giorni".

Sergio Lombardi, come evidenzia la direttrice della biblioteca, è stato un fotografo professionista negli anni 1970/90 "poi, come spesso accade nella vita - prosegue Mazzone - Ora è fotografo per passione e le sue foto sono state selezionate per due anni, nel 2014 e nel 2015 al Premio Arte Cairo. Ha anche partecipato a Wandering Vision e molte delle sue foto aeree sono conservate presso l’Archivio di Fotografia Nazionale del Castello Sforzesco di Milano. Nell’agosto 2022 Lombardi ha esposto in Biblioteca a Varallo, la mostra “Onde di colore”, foto digitali modificate al computer per legare la sua passione per la fotografia a quella per la pittura. Lorenzo Lombardi condivide con il padre Sergio la passione per la fotografia d’arte".