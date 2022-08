A la Resga dij Braseij si inaugura la mostra 'Tutto è scuola'

Rassa, Alta Valsesia: dal 9 al 16 agosto la mostra 'Tutto è scuola'. Il 13 agosto, a partire dalle 17, presentazione del libro "Anni '50 noi delle elementari - Dalle radici della scuola ai nostri ricordi infantoli nel loro contesto sociale" di Emilio Uggeri. Un'opera che racconta quel contesto sociale che vedeva la Vespa, la Lambretta, la 600 e la 500 come l'avvio verso un nuovo mondo, che di lì a poco venne chiamato 'boom economico". Un'opera che, come dice lo stesso autore, è "dedicata a genitori, nonni e insegnanti a cui dobbiamo sempre essere riconoscenti".

"Tra la fine degli anni '90 e i primi degli anni 2000 - racconta Emilio Uggeri - io e il compianto Bruno Rossetti, avevamo allestito un'esposizione sotto 5 o 6 gazebo. Una mostra che avevamo intitolato 'Rassa nel cuore'. Erano esposti i lavori frutto dei nostri hobby: dai dipinti alle sculture in argilla e legno, dalle miniature di epoche medievali alle locomotive e carrozze che Rossetti sapeva realizzare da lamine di rame. Ma anche soldatini a cavallo e quant'altro di curioso".

Ora, con il patrocinio del Comune di Rassa, è stata realizzata a 'la Resga dij Braseij', la vecchia segheria azionata ad acqua, la mostra 'Tutto è scuola' che da martedì 9 agosto sarà visitabile fino al 16. "In ogni passo della nostra quotidianità, abbiamo sempre cose da scoprire ed imparare" sottolinea Uggeri.

L'allestimento vede esposti:

sculture realizzate a punte di coltello da Walter De Fabiani. "Sono una decina di lavori particolarmente complessi realizzati in bassorilievo su piatti di legno dolce - spiega Uggeri - Il tiglio è uno di questi legni che si prestano per questi particolarissimi e precisissimi manufatti".

'Dal legno sensazioni ed emozioni' di Claudio Chiara, "il cui raro estro che sa dare risalto e senso ai vari legni con i quali lavora per generare 'sculture lignee' d'effetto capaci di esprimere personali sensazioni che ognuno personalizza" commenta Uggeri.

Armi ed armature realizzate in acciaio da Stefano Antonini. "Queste riproduzioni di armi ed armature spaziano dal primo secolo d.C. a quelli del XVI secolo - afferma Uggeri - Comprendendo così quelle che venivano utilizzate nel basso medioevo, tempo di Dante e Fra Dolcino".

Scaldacolli in lana di vari fatture e colori realizzati a mano da Flora Terzoli.

E i libri di cui lo stesso Uggeri è autore, tra cui quello in presentazione il 13 agosto che contiene anche il gioco dell'oca del giro d'Italia del 1950 dove correvano campioni come i rivali Coppi e Bartali.

Curiosi sono anche alcuni cimeli scolastici di quel primo dopo guerra, di quell' Italia che dal Regno divenne prima regime per diventare poi Repubblica.

Una scultura realizzata con il marmo del Massucco dallo scultore Iereneo Passare. "Il marmo della cava del Massucco di Rassa ha il grande pregio di esser puramente bianco e quasi trasparente - precisa Uggeri - Era stato considerato per la costruzione del Duomo di Milano ma per via delle enormi difficoltà per il trasporto, questa possibilità venne scartata a favore del marmo della cava di Candoglia che poteva invece esser facilmente trasportato 'via acqua'. È d'obbligo soffermarsi su questa meravigliose opera di Passera: la testa della giovane ragazza è stata realizzata in 2 modi: con le tecniche moderne che permettono dei lineamenti precisi e accarezzabili dell'intero solo volto mentre il restante risulta scolpito nel modo scultoreo più classico, simile alla pietà del Rondanini incompiuta da Michelangelo".



"Vedrete esposte le pagelle, alcuni sussidiari, i compiti delle vacanze, il catalogo degli arredi scolastici degli anni '30, i pennini - conclude l'organizzatore - Insomma i nostri giovani potranno vedere e considerare i tempi dei loro nonni e bisnonni e ancora più in là. Sono grato, per la collaborazione nella realizzazione di questa iniziativa, al Comune, alla Pro Loco di Rassa e a tutti coloro che, senza nulla chiedere, si sono prestati per la realizzazione di tutti questi descritti lavori".