A Vercelli arrivano Fiorella Mannoia e Francesco Renga

Vercelli: venerdì 5 agosto alle 21 in piazza Antico Ospedale protagonista della rassegna Musa sarà Fiorella Mannoia con il tour “La Versione di Fiorella Tour – Estate”. La scaletta spazia da brani che hanno segnato la sua carriera fino all’ultimo album “Padroni di Niente”. Ad accompagnarla sul palco ci saranno i musicisti: Diego Corradin alla batteria, Claudio Storniolo al pianoforte e alle tastiere, Luca Visigalli al basso, Max Rosati e Alessandro "DOC" De Crescenzo alle chitarre e Carlo Di Francesco alle percussioni e alla direzione musicale di tutto lo spettacolo.



Sabato 6 agosto alle 21, sempre in piazza Antico Ospedale, sarà la volta del concerto di Francesco Renga, che farà tappa con il tour “Estate 2022”.

Renga comincia la sua carriera entrando a far parte della formazione del gruppo Timoria, con i quali partecipa al Festival di Sanremo nella categoria Giovani. Nel 2000 torna come solista e pubblica il suo primo album Francesco Renga. L’anno successivo torna sul palco di Sanremo come solista nella categoria Giovani e sarà solo nel 2005 che vincerà con la famosissima Angelo. Lavora anche in televisione come giudice di famosi programmi musicali. Tra i suoi successi si ricordano Angelo, Il mio giorno più Per entrambi i concerti biglietti on line su www.ticketone.it