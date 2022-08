Ekaterina Bakanova e la Camerata Ducale diretti da Guido Rimonda

Patronale di Sant'Eusebio: oggi, lunedì 1° agosto, si celebra in musica la storia di Vercelli. Nel segno della tradizione si rinnova l'appuntamento nella basilica di Sant'Andrea: alle 21 è infatti in programma il concerto, (a ingresso libero ma per cui è consigliata la prenotazione), che rientra nel calendario del Viotti Festival Estate e che vedrà infatti protagonista l’Orchestra Camerata Ducale diretta da Guido Rimonda e una soprano di altissimo livello quale Ekaterina Bakanova, acclamata artista italiana per scelta, ma russo-ucraina d’origine.

"Il programma, che alternerà brani incentrati sulla sfavillante vocalità della Bakanova ad altri orchestrali, è pensato per spaziare con leggerezza tra gli autori e i generi - spiega Cristina Canziani, direttore artistico della Camerata Ducale - da Verdi e Puccini a Bizet e Strauss – andando sempre alla ricerca di quella profonda bellezza adeguata all’occasione. Gioia e intensità, dunque, tutto per essere all’altezza di un momento tanto sentito e importante.

Per informazioni e prenotazioni si può scegliere di rivolgersi alla biglietteria del Viotti Festival di Vercelli dal lunedì al sabato dalle 14 alle 18.50 o di scrivere a [email protected], o ancora di chiamare il numero 329 1260732. La prenotazione non è obbligatoria ma solo consigliata per dare modo all’organizzazione di provvedere come possibile l’accoglienza del pubblico.