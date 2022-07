Malika Summer Tour 2022 fa tappa alla rassegna Aostaclassica

Forte di Fard: Malika Summer Tour 2022 fa tappa ad Aostaclassica. Malika Ayane torna finalmente ad esibirsi live. La cantautrice dalla grande classe, eleganza e raffinatezza ripercorre la sua carriera artistica fin dagli esordi riportando on stage i brani che l’hanno vista esibirsi sui più importanti palchi italiani, diventando una delle grandi icone della musica italiana. In scaletta non solo i grandi classici dell’artista milanese, ma anche i suoi ultimi successi e una ventata di musica nuova. Appuntamento domenica 24 luglio al Forte di Bard, alle 21,30 nella Piazza d’Armi.



Prevendite aperte su ticketone.it e presso il punto vendita ufficiale di Aosta Classica, Musica e Ricordi in via Sant’Anselmo ad Aosta. Le richieste per eventuali spettatori con disabilità motoria devono essere inviate all’organizzazione locale all’indirizzo mail: [email protected] Verranno soddisfatte fino ad esaurimento dei posti disponibili.

Biglietti:

Primo settore 40,25 euro

Secondo settore 34,50 euro

Terzo settore 28,75 euro

Malika Ayane, cantautrice milanese classe 1984, studia violoncello al Conservatorio di Milano entrando a far parte del coro delle voci bianche del Teatro alla Scala di Milano, sia come corista che come solista, e lavorando con direttori d’orchestra del calibro di Riccardo Muti. Nel 2007, prestando la voce a diversi jingle pubblicitari, attira l’attenzione di Caterina Caselli che la mette sotto contratto con la sua etichetta discografica, Sugar. Nel 2008 inizia a lavorare al suo primo progetto discografico intitolato Malika Ayane (Platino), prodotto da Ferdinando Arnò. Partecipa al Festival di Sanremo cinque volte: nel 2009 nella sezione Giovani con Come Foglie (Platino) scritto da Giuliano Sangiorgi, nel 2010 con Ricomincio Da Qui (Platino), singolo scritto dalla stessa Malika in collaborazione con Gino De Crescenzo (Pacifico) e presente nel suo secondo album Grovigli (Platino), vincendo il Premio della Critica intitolato a Mia Martini e il Premio della Sala Stampa Radio e Tv, nel 2013 con i brani E Se Poi (Platino) e Niente, scritti da Giuliano Sangiorgi, presenti nell’album Ricreazione (Platino), prodotto e arrangiato da Malika. Partecipa poi nel 2014 con il brano Adesso e qui (Nostalgico presente) con cui si classifica terza e vince il premio della critica “Mia Martini” per la seconda volta in carriera. L’ultima partecipazione di Sanremo è del 2021 con il singolo Ti piaci così.

Il 6 maggio 2009 esce il singolo “Domani 21-04-09” del supergruppo italiano “Artisti Uniti per l’Abruzzo” a cui partecipa anche Malika, una raccolta fondi per ricostruire la città dell'Aquila colpita dal terremoto il 6 aprile 2009. Nel giugno dello stesso anno Malika partecipa al concerto di iniziativa benefica voluto e organizzato dalle cantanti Laura Pausini e Fiorella Mannoia Amiche per l’Abruzzo, evento nato con lo scopo di raccogliere fondi per aiutare le popolazioni colpite dal terremoto. Nel 2013-2014 scrive e conduce il suo programma su Rai Radio2 SOLD OUT - Incidenti di percorso.

Nel 2015 esce Naif (Platino), il suo quarto disco di inediti, prodotto e arrangiato da Jazzanova. Contenuto nell’album Naif, il singolo Senza fare sul serio, scritto da Malika e Pacifico, è stato certificato triplo disco di platino. Dopo l’esperienza col musical di Massimo Romeo Piparo, in cui indossa le vesti della protagonista Evita, Malika torna nel 2018 col suo quinto album Domino, prodotto e arrangiato da Jazzanova. Nel novembre 2020 esce il cortometraggio internazionale La Scelta – The Choice, di Giuseppe Alessio Nuzzo, con il brano Pensiero inadeguato scritto e prodotto da Malika e Pacifico. A marzo 2021 pubblica il suo ultimo album Malifesto e, con il singolo Ti piaci così estratto dall’album, partecipa alla 71a edizione del Festival di Sanremo. Nel maggio dello stesso anno pubblica il singolo Self Control con i deejay italiani Alterboy, una reinterpretazione dell'omonimo brano di Raf diventato parte della colonna sonora del film Il Divin Codino.

A febbraio 2022 è stata ospite a Sanremo interpretando Un po’ più in là, uno dei due brani finalisti del contest musicale che porterà alla scelta dell’Inno di Milano Cortina 2026, e nella serata delle cover ha duettato con Matteo Romano sulle note di Your Song di Elton John. Ad Aprile 2022 è uscito Perduto insieme a te, il brano di Francesco Bianconi con Malika Ayane.

Sempre nel 2022 è volata fino a Pechino per cantare l’Inno di Mameli durante la cerimonia del Flag Handover da Pechino 2022 a Milano Cortina 2026. Con passione tiene una rubrica settimanale Maremosso, il magazine digitale di Feltrinelli, all’interno della quale consiglia libri, dischi e condivide il suo punto di vista su varie tematiche. Malika Ayane ha inoltre vinto

numerosi riconoscimenti tra i quali un TRL Award, quattro Wind Music Awards, un Premio Lunezia ed un Premio Roma Videoclip.

Malika può vantare collaborazioni con illustri artisti, autori e produttori nazionali e internazionali sin dall’inizio della sua carriera (per citarne solo alcuni: Andrea Bocelli, Francesco De Gregori, Cesare Cremonini, Caterina Caselli, Cristina D’avena, Fedez, Jazzanova, Ghemon, Raphael Gualazzi, Ferdinando Arnò, Alva Noto, Vince Mendoza). Malika è stata inoltre sia autrice che interprete di alcune colonne sonore, tra cui Generazione Mille Euro, La Prima Cosa Bella, Il Giorno In Più, Tutti I Rumori Del Mare, Letters to Juliet, One Tree Hill, Lava (delicato corto che introduce Inside Out). Malika Ayane è da sempre attiva nel sociale sostenendo e supportando diversi progetti a cui ha anche partecipato personalmente, diventando anche ambasciatrice di Oxfam Italia nel 2014. Negli anni ha preso parte a varie missioni tra cui quella a fianco dei rifugiati in Libano colpiti

dalla crisi siriana e quella in sostegno dell’emancipazione femminile in Marocco. Nelle sue tournée Malika non tradisce mai i suoi fan con concerti sempre coinvolgenti e mai scontati, riempiendo i principali teatri e club italiani ed esteri. Quest’anno Malika Ayane torna live con Malika Summer Tour 2022 toccando alcune delle location più suggestive d'Italia e i principali

festival italiani: nuove occasioni per poter incontrare la cantautrice e godere della sua musica.

Aosta Classica al Forte di Bard gode del sostegno della Regione Autonoma Valle d’Aosta, della Fondazione Crt e di Cva Energie.