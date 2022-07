Annullato il concerto-tributo ai Pink Floyd di venerdì 22 luglio

Vercelli, rassegna Musa: a causa di impedimenti logistici indipendenti dall'organizzazione, il concerto-tributo "Pink Floyd History" previsto per domani sera, venerdì 22 luglio, è stato annullato.

Per tutti gli utenti che hanno già acquistato il biglietto online su TicketOne il rimborso avverrà in maniera automatica. Per gli acquisti effettuati presso i rivenditori TicketOne, sarà possibile richiedere il rimborso direttamente dal sito web TicketOne.it entro il 5 agosto. La procedura completa: https://www.rimborso.info/? affiliate=ITT

Per tutti gli utenti che hanno già acquistato il biglietto online nelle rivendite Vivaticket per lo spettacolo del 29 aprile 2022 è possibile richiedere il rimborso compilando il modulo su https://shop.vivaticket.com/ ita/rimborsi entro e non oltre il 5 agosto.