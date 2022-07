Vercelli: comicità surreale e musica con Nino Frassica

Due ore abbondanti di battute e intrattenimento musicale nello spettacolo di Nino Frassica andato in scena nella serata di ieri, martedì 19 luglio, in piazza Antico Ospedale (ex parcheggione), nel contesto del nutrito cartellone della rassegna estiva “Musa Vc - Metti una sera a Vercelli”.

La comicità spesso “surreale” del 71enne attore e conduttore siciliano è stata vivacemente animata e supportata dal gruppo dei “Los Plaggers” che ha sfoggiato un lunghissimo repertorio di brani, variando di genere in genere con piacevole leggiadrìa. Dal canto suo, indossando sempre un cappello che gli copriva metà viso, Frassica si è interfacciato numerose volte con i circa 300 spettatori, scherzando su ipotetici premi in palio ("Preferite 500 mila euro o un videoregistratore? Intanto non vi daremo niente") o come il viaggio a Londra 'a proprie spese' che è stato 'assegnato' all’assessore comunale agli eventi e manifestazioni, Domenico Sabatino, per aver… indovinato il numero di brani contenuti in uno dei tanti medley eseguiti nello show.

Particolarmente coinvolgente è stata la mezz’ora di puro concerto che i “Los Plaggers” hanno dedicato ai vercellesi, chiedendo di partecipare attivamente cantando e muovendosi a ritmo. Gli apprezzati musicisti professionisti della band sono: Ivano Girolamo (piano e voce), Natale Pagano (tastiere), Umberto Buonasera (chitarra e voce), Fabrizio Torrisi (sax), Eugenio Genovese (basso) e Paolo Buonasera (batteria).

Prima di concludere la tappa del “Tour 2000 | 3000” con una rivisitazione della celebre canzone “Tuca Tuca” di Raffaella Carrà, Nino Frassica si è prestato ad alcune domande (rispondendo sempre a modo suo) formulate dalla voce di Pietro Pulcini, comparso solo velocissimamente sul palcoscenico, che alcuni lettori sapranno bene identificare come il brigadiere Pietro Ghisoni della serie tv 'Don Matteo' (la stessa in cui Frassica interpreta il ruolo del maresciallo Nino Cecchini).

Prossimo appuntamento di “Musa” sarà domani, giovedì 21 luglio, sul medesimo palco, con lo spettacolo “Miracolato” del giovane comico Max Angioni, recentemente salito alla ribalta per la sua partecipazione alla seconda stagione di “LOL - Chi ride è fuori”, ma con precedenti anche nelle trasmissioni televisive 'Italia’s Got Talent' e 'Zelig'.