Ducale.LAb: il 22 si recupera il concerto dei giovani della Vallotti

Vercelli, Museo Leone: il 22 luglio alle 11 concerto della rassegna Ducale.LAb con i giovani della Scuola Vallotti Giovanni Gallone, violoncello, Francesco Deangelis, clarinetto accompagnati dalla docente Ilaria Schettini al pianoforte. "Il meteo avverso aveva impedito il mese scorso la realizzazione del concerto dei migliori allievi della Scuola Musicale Vallotti all’interno della rassegna: l’appuntamento viene ora recuperato - spiega Cristina Canziani, direttore artistico della Camerata Ducale - Saranno protagonisti giovanissimi musicisti selezionati dagli insegnanti della scuola Vallotti, istituzione preziosa e importante per l’educazione e formazione musicale sul territorio vercellese, in base al talento, al percorso di studi e al livello artistico raggiunto".

Gallone, Deangelis e Schettini eseguiranno un programma che spazia nei generi e negli autori: Bach Suite n.3 in do maggiore per violoncello solo, BWV 1009; Weber Concertino per clarinetto in mib, op.26, J 109; Fauré Elegia in do minore per violoncello e pianoforte, op. 24; Kovács After You, Mr. Gershwin!; Beethoven Trio per pianoforte n.4 in si bemolle maggiore, op. 11.



Giovanni Gallone, nato a Vercelli nel 2005, inizia a 7 anni gli studi musicali alla Vallotti, che tuttora frequenta. Vincitore di diversi concorsi nazionali e borse di studio, attualmente studia al conservatorio Cantelli di Novara.

Francesco Deangelis, nato nel 1998, a 7 anni inizia anch'egli gli studi alla Vallotti. Nel corso degli anni, hat affiancato allo studio del clarinetto quello del sassofono e nell’ultimo anno e mezzo anche quello del pianoforte. Fa parte di formazioni, spaziando dal repertorio classico a quello jazzistico. Premiato negli anni in diversi concorsi nazionali, in parallelo al percorso musicale ha conseguito la laurea triennale in Economia e Statistica e attualmente sta frequentando il corso di laurea magistrale. L'ingresso libero, ma si consiglia la prenotazione scrivendo a [email protected] o telefonando al numero 329 1270732