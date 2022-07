Frassica e Max Angioni : comicità in piazza Antico Ospedale

Vercelli: martedì 19 luglio, alle 21,30, in collaborazione con la Fondazione Piemonte dal Vivo arriva sul palco dell’arena estiva di piazza Antico Ospedale spettacolo “Nino Frassica & Los Plaggers band tour”. Nino Frassica è accompagnato dai Los Plaggers, band formata da sei musicisti e il cui nome deriva dall’unione di platters e plagio. Lo show è un viaggio musicale nel mondo del cabaret. Una grande festa, un’operazione di memoria musicale con un repertorio formato da oltre cento brani rivisti e corretti, in cui pezzi famosissimi vengono tagliati e ricuciti alla maniera di Frassica. Verranno presentati brani come “Cacao Meravigliao”, “Grazie dei Fiori bis” o come “Viva la mamma col pomodoro” al quale verranno aggiunti “Viva la pappa col pomodoro”, ma anche “Mamma mia dammi cento lire” e sigle d’altri tempi come “Portobello” o le musichette della pubblicità; e ancora “Campagna” diventa “Voglio andare a vivere con i cugini di campagna”, e poi “Siamo donne” che si conclude con “Donna a Surriento”, “Neri per sempre”, “Tuca tuca”. Biglietti on line su www.vivaticket.it oppure da Dosio Music.

Giovedì 21 luglio, alle 21,15, ci sarà Max Angioni, comico emergente, che dopo i successi di Italia’s Got Talent, Zelig, Le Iene e Lol2, propone il suo nuovo spettacolo: Miracolato, che lo consacra come uno dei nuovi volti più importanti del panorama comico italiano. Il suo primo tour nazionale propone uno spettacolo rivolto al pubblico di ogni età. L’ironia accompagna i suoi monologhi, in cui racconta le proprie esperienze: dalle conversazioni ai tempi dei social, alla sua relazione con lo sport, alla maledizione di arrivare secondo. È la realtà quotidiana ad essere rappresentata, tra interazioni con il pubblico e incursioni da parte del suo personaggio, Kevin Scannamanna. Il racconto è accompagnato dalla verve tipica della Stand-up Comedy, in cui ritorna anche il tema dei miracoli, che lo ha reso celebre. Miracolato non solo perché rielabora avvenimenti epici in chiave comica, ma anche per la serie di successi ottenuti nell’ultimo anno, che lo hanno portato ad immaginare nuovi miracoli moderni. La comicità viene utilizzata come strumento per rendere accessibili argomenti considerati troppo sacri per concedersi all’ironia e per raccontare le storie più antiche del mondo in chiave leggera e brillante.

Biglietti on line su www.ticketone.it oppure presso Dosio Music.